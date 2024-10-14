15-я ракетка мира Гутьеррес в 40 лет впервые перейдет налево (его новый партнер играл в Москве)
15-я ракетка мира аргентинец Саньо Гутьеррес неожиданно прекратит сотрудничество с Виктором Руисом (26-я ракетка мира).
В паре они провели лишь один турнир (Париж, вылет в первом раунде).
Гутьеррес и Руис планируют поучаствовать в FIP Platinum в Марбелье, а также в New Giza Premier Padel P2, а затем расстанутся.
На турнир P1 в Дубае (3-10 ноября) Саньо Гутьеррес отправится с новым партнером – Хосе Дьестро, которого вы можете помнить по турниру Москва-2024 (41-я ракетка мира).
Примечательно, что Гутьеррес перейдет из правого квадрата в левый – как отмечает El Mundo Deportivo, 40-летний аргентинец никогда в профессиональной карьере не играл слева.
Опубликовано: Sports
Источник: El Mundo Deportivo
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