FIP Gold в Лионе. Чозас и Аугсбургер проиграли в финале, у женщин победили Руфо/Кальдера
В Лионе завершился турнир FIP Gold.
В мужском разряде чемпионами стали Фран Герреро и Хаиро Баутиста, которые в финале в тяжелой борьбе одолели Алекса Чозаса и Лео Аугсбургера – 4:6, 7:6, 6:4.
Для пары Герреро/Баутиста это уже третий титул за последнее время в CUPRA FIP Tour. Прежде они взяли два турнира категории Rise в Сеуте и Кордове, теперь – впервые покорили категорию Gold.
В женском разряде победили Лорена Руфо и Беа Кальдера – они оказались сильнее первых сеяных Але Алонсо и Андреи Устеро – 6:2, 6:3.
Опубликовано: Sports
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