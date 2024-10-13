FIP Gold в Лионе. Чозас и Аугсбургер проиграли в финале, у женщин победили Руфо/Кальдера

В Лионе завершился турнир FIP Gold.

В мужском разряде чемпионами стали Фран Герреро и Хаиро Баутиста, которые в финале в тяжелой борьбе одолели Алекса Чозаса и Лео Аугсбургера – 4:6, 7:6, 6:4.

Для пары Герреро/Баутиста это уже третий титул за последнее время в CUPRA FIP Tour. Прежде они взяли два турнира категории Rise в Сеуте и Кордове, теперь – впервые покорили категорию Gold.

В женском разряде победили Лорена Руфо и Беа Кальдера – они оказались сильнее первых сеяных Але Алонсо и Андреи Устеро – 6:2, 6:3.