Одна из лучших паделисток мира Беа Гонсалес восстановилась от травмы.

Испанка выбыла в начале сентября, когда получила повреждение во время финала турнира Premier Padel P1 в Мадриде. Ей и ее партнерше Дельфи Бреа пришлось сняться при счете 2:6, 1:2.

Позднее Беа пропустила турниры в Роттердаме, Вальядолиде и Париже.

Череда травм в этом году помешала Гонсалес побороться за первое место в рейтинге, на которое она надеялась после 2-й строчки в прошлом сезоне и декабрьской победы-2023 на Final Master World Padel Tour в Барселоне.

В данный момент Беа готовится к выступлению на командном чемпионате мира, который пройдет с 28 октября по 2 ноября в Катаре.