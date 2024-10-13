Беа Гонсалес восстановилась от травмы
Одна из лучших паделисток мира Беа Гонсалес восстановилась от травмы.
Испанка выбыла в начале сентября, когда получила повреждение во время финала турнира Premier Padel P1 в Мадриде. Ей и ее партнерше Дельфи Бреа пришлось сняться при счете 2:6, 1:2.
Позднее Беа пропустила турниры в Роттердаме, Вальядолиде и Париже.
Череда травм в этом году помешала Гонсалес побороться за первое место в рейтинге, на которое она надеялась после 2-й строчки в прошлом сезоне и декабрьской победы-2023 на Final Master World Padel Tour в Барселоне.
В данный момент Беа готовится к выступлению на командном чемпионате мира, который пройдет с 28 октября по 2 ноября в Катаре.
Опубликовано: Sports
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