Алексей Сорокин: «На финал были проданы 100% билетов – порядка 1,5 тысячи. Для первого турнира это хороший показатель»

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин подвел итоги турнира «Москва-2024».

«Мне кажется, у нас все получилось. Мы преследовали несколько целей, считаю, что оказали должное внимание всем иностранным игрокам, убедили их в том, что падел в России есть, он развивается, его любят.

Мы дали возможность нашим игрокам сразиться с лучшими мастерами в мировом рейтинге, ведь по спортивному принципу было бы сложно достичь таких матчей, в целом показали, что Россия является надежным партнером мирового падела.

Лучший комплимент для организаторов – это перекупщики, которые перепродают билеты, в финальный день соревнований у нас это было.

На финальный день были проданы все билеты, поэтому их и перепродавали. Турнир идет весь день, люди приходили, уходили, все-таки высидеть все от начала до конца невозможно, такова природа соревнования. Были проданы 100% билетов, это порядка 1,5 тысячи, для первого турнира по развивающемуся виду спорта это хороший показатель», – сказал Сорокин.