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«Москва-2024». Женщины. Ангелина Неизвестная прошла в полуфинал, три российские пары проиграли в 1/4 финала

На международном турнире «Москва-2024» закончилась стадия 1/4 финала. 

В полуфинал прошла одна пара, где есть представительница России – Ангелина Неизвестная с испанкой Лидией Сильван. 

Три полностью российские пары – Служителева/Васильева, Овсянникова/Сидорова, Юмашева/Киреева – вылетели. 

Результаты 1/4 финала:

🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺Служителева / Васильева – 6:1, 6:3

🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇷🇺 Овсянникова / Сидорова – 6:2, 6:2

🇪🇸 Молина / Альмендрос – 🇪🇸 Галан / Виллальба – 3:6, 1:6

🇷🇺 Юмашева / Киреева – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 0:6, 1:6

Полуфиналы пройдут в пятницу, 20 сентября. 

Опубликовано: Sports
падел
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