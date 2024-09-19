«Москва-2024». Женщины. Ангелина Неизвестная прошла в полуфинал, три российские пары проиграли в 1/4 финала
На международном турнире «Москва-2024» закончилась стадия 1/4 финала.
В полуфинал прошла одна пара, где есть представительница России – Ангелина Неизвестная с испанкой Лидией Сильван.
Три полностью российские пары – Служителева/Васильева, Овсянникова/Сидорова, Юмашева/Киреева – вылетели.
Результаты 1/4 финала:
🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺Служителева / Васильева – 6:1, 6:3
🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇷🇺 Овсянникова / Сидорова – 6:2, 6:2
🇪🇸 Молина / Альмендрос – 🇪🇸 Галан / Виллальба – 3:6, 1:6
🇷🇺 Юмашева / Киреева – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 0:6, 1:6
Полуфиналы пройдут в пятницу, 20 сентября.
Опубликовано: Sports
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