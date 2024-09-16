Агустин Тапия: «Хочу подарить Артуро радость победы в его родном Вальядолиде»

Аргентинский игрок Агустин Тапия поделился целью на турнир Premier Padel P2 в испанском Вальядолиде.

«В прошлом году я не смог подарить Артуро радость победы в Вальядолиде.

Сейчас хочу вернуть должок и завоевать титул у него на родине», – сказал Тапия.

Тапия играет в паре с испанцем Артуро Коэльо, который родился в Вальядолиде. Они занимают первое место в мировом рейтинге.

В 2023 году Тапия и Коэльо в финале Вальядолида проиграли Мартину Ди Ненно и Франко Ступачуку – 6:4, 4:6, 6:7.

В 2022 году Коэльо в паре с другим партнером – Фернандо Беластегином – проиграл паре Галан/Леброн – 4:6, 6:7.