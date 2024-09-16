  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Главным тренером сборной России по паделу стал Амадео Альтхаус

У сборной России по паделу появился первый в истории главный тренер. Им стал аргентинец Амадео Альтхаус. 

«Он является директором испанской академии, в которой тренируется первая пара мирового рейтинга.

Он также будет руководить проведением курсов повышения квалификации для действующих тренеров. Будут проводиться семинары в Москве и выездные семинары», – отмечается в релизе Федерации падела России (ФПР). 

«Накануне провели первый сбор национальной команды под руководством Амадео Альтауса. У него огромный авторитет», – отметил президент Федерации падела России Алексей Золотарев. 

Также федерация подписала контракт с перуанским тренером Хорхе Салазаром. Он будет курировать переквалификацию тренеров из других ракеточных видов спорта.

ФПР также планирует проводить курсы повышения квалификации судей.

Напомним, что в Москве с 19 по 21 сентября пройдет первый международный турнир по паделу. 

Опубликовано: Sports
Источник: Федерация падела России
падел
Рекомендуем
Читайте новости падела в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агустин Тапия: «Хочу подарить Артуро радость победы в его родном Вальядолиде»
27 минут назад
Стали известны сетки Premier Padel P2 в Вальядолиде
52 минуты назад
Пакито Наварро предложил поделить сезон на разные этапы по скорости покрытия – как в теннисе с грунтом, травой и хардом
сегодня, 17:07
Призовой фонд турнира «Москва 2024» составит 8,5 млн рублей
сегодня, 15:42
Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Галан/Чинготто обыграли Наварро/Кардона и другие матчи
13 сентября, 20:59
Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Шарифова и Мартинес Гомес проиграли 2-й сеяной паре Триай Понс/Фернандес Санчес
13 сентября, 20:34
Сенсация: Леброн и Ди Ненно проиграли Чозасу и Аугсбургеру в 1/8 финала Роттердама
13 сентября, 06:01
Президентом Федерации падела России стал Алексей Золотарев
44 августа, 15:52
Халанский и Меркулов выиграли Lunda Padel Tour 5, у женщин первыми стали Овсянникова и Сидорова
4 августа, 15:38
3-4 августа пройдет решающий этап Lunda Padel Tour – после него впервые будет сформирована сборная России по паделу
2 августа, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
16 мужских и 16 женских пар примут участие в международном турнире по паделу «Москва 2024»
5 сентября, 14:01
Первый международный турнир по паделу пройдет в Москве с 19 по 21 сентября
29 августа, 13:11Фото
Стали известны правила отбора на Игры Дружбы по паделу. Первый этап – 9-10 марта, регистрация до 8 марта
5 марта, 15:45
Два турнира по паделу состоятся в Москве в ноябре во Vnukovo Sport Club
10 ноября 2023, 12:01