Главным тренером сборной России по паделу стал Амадео Альтхаус
У сборной России по паделу появился первый в истории главный тренер. Им стал аргентинец Амадео Альтхаус.
«Он является директором испанской академии, в которой тренируется первая пара мирового рейтинга.
Он также будет руководить проведением курсов повышения квалификации для действующих тренеров. Будут проводиться семинары в Москве и выездные семинары», – отмечается в релизе Федерации падела России (ФПР).
«Накануне провели первый сбор национальной команды под руководством Амадео Альтауса. У него огромный авторитет», – отметил президент Федерации падела России Алексей Золотарев.
Также федерация подписала контракт с перуанским тренером Хорхе Салазаром. Он будет курировать переквалификацию тренеров из других ракеточных видов спорта.
ФПР также планирует проводить курсы повышения квалификации судей.
Напомним, что в Москве с 19 по 21 сентября пройдет первый международный турнир по паделу.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий