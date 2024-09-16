Главным тренером сборной России по паделу стал Амадео Альтхаус

У сборной России по паделу появился первый в истории главный тренер. Им стал аргентинец Амадео Альтхаус.

«Он является директором испанской академии, в которой тренируется первая пара мирового рейтинга.

Он также будет руководить проведением курсов повышения квалификации для действующих тренеров. Будут проводиться семинары в Москве и выездные семинары», – отмечается в релизе Федерации падела России (ФПР).

«Накануне провели первый сбор национальной команды под руководством Амадео Альтауса. У него огромный авторитет», – отметил президент Федерации падела России Алексей Золотарев.

Также федерация подписала контракт с перуанским тренером Хорхе Салазаром. Он будет курировать переквалификацию тренеров из других ракеточных видов спорта.

ФПР также планирует проводить курсы повышения квалификации судей.

Напомним, что в Москве с 19 по 21 сентября пройдет первый международный турнир по паделу.