Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Галан/Чинготто против Наварро/Кардона и другие матчи
В пятницу в Роттердаме проходят четвертьфиналы в мужской сетке турнира серии Premier Padel в категории P1.
Расписание дня (выделены победители):
• Коэльо/Тапиа (1-й номер посева) – Руис/Гарридо (6) – 6:3, 6:1
• Янгуас/Ступачук (4) – Тельо/Беластегин (7) – не ранее 19:00 по Москве
• Кардона/Наварро (5) – Чинготто/Галан (2) – следом за предыдущим матчем
• Ньето/Санс (8) – Чозас/Аугсбургер – 15:00 по Москве
Напомним, что третья сеяная пара Леброн/Ди Ненно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв аргентинцам Чозасу и Аугсбургеру.
Опубликовано: Sports
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