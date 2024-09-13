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Роттердам Premier Padel P1. 1/4 финала. Галан/Чинготто против Наварро/Кардона и другие матчи

В пятницу в Роттердаме проходят четвертьфиналы в мужской сетке турнира серии Premier Padel в категории P1. 

Расписание дня (выделены победители):

Коэльо/Тапиа (1-й номер посева) – Руис/Гарридо (6) – 6:3, 6:1

• Янгуас/Ступачук (4) – Тельо/Беластегин (7) – не ранее 19:00 по Москве

• Кардона/Наварро (5) – Чинготто/Галан (2) – следом за предыдущим матчем

• Ньето/Санс (8) – Чозас/Аугсбургер – 15:00 по Москве

Напомним, что третья сеяная пара Леброн/Ди Ненно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв аргентинцам Чозасу и Аугсбургеру. 

Опубликовано: Sports
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