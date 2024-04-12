В Москве пройдет второй турнир для отбора в сборную России по паделу

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В субботу и воскресенье, 13-14 апреля, в Москве пройдет второй этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour.

По итогам серии Lunda Padel Tour летом впервые в истории будет сформирована сборная России по паделу. 

В нее попадут сильнейшие игроки категории А, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков на пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Всемирных Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.

В марте прошел первый этап отбора. В мужском зачете его выиграла профессиональная пара Александр Халанский/Денис Меркулов, у женщин – Екатерина Никитина/Ксения Кириллова. 

Важно отметить, что соревнования проходят не только среди профессионалов в категории A, но и среди любителей разного уровня: в категориях B и C у мужчин, в категории B у женщин. 

Генеральный спонсор Lunda Padel Tour – букмекерская компания Fonbet. 

Ключевые игры турнира будут показаны на YouTube-канале Федерации Падела России.

Расписание: 

13 апреля

Начало группого этапа женской категории А – 14:00 (везде – время московское)
Групповой этап мужской категории А – 18:00 
Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B и мужской С.

14 апреля

Полуфиналы женской категории А – 13:00 
Полуфиналы мужской категории А – не ранее 14:30 
Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B и мужской С.

Падел – это парный ракеточный вид спорта с подсчетом очков, геймов и сетов как в теннисе. Ключевые отличия – размер корта, наличие стеклянных стен и металлической сетки, игра от которых придает динамики и непредсказуемости, и вид ракетки (без струн, с отверстиями). Среди фанатов этой игры – Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Франческо Тотти и многие другие.

Опубликовал Sports

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