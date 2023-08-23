Календарь турниров по паделу на 2023 год от «Федерации падела России»
На сайте «Федерации падела России» опубликован календарь турниров по паделу до конца 2023 года.
Для профессиональных игроков запланирован международный турнир с 8 по 10 сентября.
С 22 по 24 сентября и с 27 по 29 октября пройдут региональные турниры в городах, где уже появились корты для падела.
С 6 по 8 октября будет проведен открытый турнир в Москве, в котором смогут принять участие в том числе начинающие спортсмены.
18 и 19 ноября будет проведен турнир для опытных «ветеранов» с возрастным лимитом 45+.
Во всех турнирах, в зависимости от продвижения по турнирной сетке, будут начисляться рейтинговые очки «Федерации падела России».
Чтобы зарегистрироваться и узнать точное место проведения, следите за новостями на сайте «Федерации падела России».
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