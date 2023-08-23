Календарь турниров по паделу на 2023 год от «Федерации падела России»

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На сайте «Федерации падела России» опубликован календарь турниров по паделу до конца 2023 года. 

Для профессиональных игроков запланирован международный турнир с 8 по 10 сентября.

С 22 по 24 сентября и с 27 по 29 октября пройдут региональные турниры в городах, где уже появились корты для падела.

С 6 по 8 октября будет проведен открытый турнир в Москве, в котором смогут принять участие в том числе начинающие спортсмены.

18 и 19 ноября будет проведен турнир для опытных «ветеранов» с возрастным лимитом 45+. 

Во всех турнирах, в зависимости от продвижения по турнирной сетке, будут начисляться рейтинговые очки «Федерации падела России». 

Чтобы зарегистрироваться и узнать точное место проведения, следите за новостями на сайте «Федерации падела России»

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