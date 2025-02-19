  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • «Разрушая лед: Суперсерия 1972». Центр документального кино выпускает в прокат фильм о легендарной хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой
Фото
0

«Разрушая лед: Суперсерия 1972». Центр документального кино выпускает в прокат фильм о легендарной хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой

В феврале 2025 Центр документального кино выпускает фильм про Суперсерию 1972.

В феврале 2025 года Центр документального кино выпускает в прокат фильм «Разрушая лед: Суперсерия 1972», который можно будет увидеть в кинотеатрах и на международной стриминговой платформе Nonfiction.

Картина Робби Харта рассказывает о хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой, в 1972 году приковавшей к экранам более 160 миллионов человек по всему миру. Съемки фильма проходили по всей Канаде и в Москве, а своими воспоминаниями и ранее неизвестными фактами поделились легенды мирового спорта: Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, Уэйн Гретцки и многие другие.

Картина Робби Харта раскрывает драматизм каждого из восьми матчей и дает возможность зрителям узнать подробности, которые для многих остаются загадкой.

Опубликовано: Sports
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион НФЛ Маршон Линч сыграет в третьем сезоне «Эйфории» (Deadline)
17 февраля, 12:35
Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграет за Liquid на Esports World Cup (Sheep Esports)
12 февраля, 08:13
Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесли на 2027 год. Дота будет в списке дисциплин
311 февраля, 11:43Киберспорт
Метал-группа Gojira получила «Грэмми» за выступление на открытии Олимпиады-2024 в Париже
855 февраля, 09:24
Олимпийские киберспортивные игры могут перенести на 2026-й или 2027 год (Sport Business)
29 января, 13:15Киберспорт
Канделаки о словах Серегиной про ее уход с «Матч ТВ»: «Я вернулась, не переживайте»
5616 января, 16:14
Дмитрий Свищев: «Допуск к международным соревнованиям может произойти в любой момент. Лед тронулся, нужно еще немножечко потерпеть»
3231 декабря 2024, 11:38
Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. «Факел» обыграл «Нефтяник», «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», другие матчи
125 декабря 2024, 21:03
Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»
2220 декабря 2024, 14:34
Шахматы появятся на ЧМ по киберспорту в Рияде. Призовой фонд турнира – 1,5 млн долларов
118 декабря 2024, 10:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Открыт прием заявок на премию СБК 2025. Церемония награждения состоится в Москве 18 апреля
17 февраля, 14:00
Магнус Карлсен: «Я – один из самых известных шахматистов, и партнерство с лучшим киберспортивным клубом идеально подходит для меня»
15 февраля, 08:10
РУСАДА за январь 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб
8 февраля, 09:43
Российский бренд Natural Advance стал техническим партнером сборной России по футболу в залах
4 февраля, 10:45Фото
Фестиваль Розафест пройдет с 25 января по 2 февраля на курорте «Роза Хутор»
24 января, 12:20Фото
РУСАДА выявило в сентябре 6 возможных нарушений антидопинговых правил, всего с начала года – 65
26 октября 2024, 07:20
Более 200 спикеров приняли участие в «Спорт Бизнес Конгрессе» 2024
1 октября 2024, 09:50Фото
До «Спорт Бизнес Конгресс» осталось два дня. Участвуйте в главном деловом событии осени в сфере спортивного бизнеса!
24 сентября 2024, 12:50Фото
Стала известна деловая программа форума «Спорт Бизнес Конгресс». В нее войдут панельные дискуссии, кейс-сессии и специальные форматы
116 сентября 2024, 14:41Фото
«Спорт Бизнес Конгресс» пройдет 26 и 27 сентября в Москве
29 августа 2024, 13:37Фото