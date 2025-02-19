«Разрушая лед: Суперсерия 1972». Центр документального кино выпускает в прокат фильм о легендарной хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой
В феврале 2025 Центр документального кино выпускает фильм про Суперсерию 1972.
В феврале 2025 года Центр документального кино выпускает в прокат фильм «Разрушая лед: Суперсерия 1972», который можно будет увидеть в кинотеатрах и на международной стриминговой платформе Nonfiction.
Картина Робби Харта рассказывает о хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой, в 1972 году приковавшей к экранам более 160 миллионов человек по всему миру. Съемки фильма проходили по всей Канаде и в Москве, а своими воспоминаниями и ранее неизвестными фактами поделились легенды мирового спорта: Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, Уэйн Гретцки и многие другие.
Картина Робби Харта раскрывает драматизм каждого из восьми матчей и дает возможность зрителям узнать подробности, которые для многих остаются загадкой.
Опубликовано: Sports
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