«Разрушая лед: Суперсерия 1972». Центр документального кино выпускает в прокат фильм о легендарной хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой

В феврале 2025 Центр документального кино выпускает фильм про Суперсерию 1972.

В феврале 2025 года Центр документального кино выпускает в прокат фильм «Разрушая лед: Суперсерия 1972», который можно будет увидеть в кинотеатрах и на международной стриминговой платформе Nonfiction.

Картина Робби Харта рассказывает о хоккейной «суперсерии» между СССР и Канадой, в 1972 году приковавшей к экранам более 160 миллионов человек по всему миру. Съемки фильма проходили по всей Канаде и в Москве, а своими воспоминаниями и ранее неизвестными фактами поделились легенды мирового спорта: Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, Уэйн Гретцки и многие другие.

Картина Робби Харта раскрывает драматизм каждого из восьми матчей и дает возможность зрителям узнать подробности, которые для многих остаются загадкой.