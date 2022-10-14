НФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй» и другие матчи

С 14 по 18 октября проходят матчи шестой недели нового сезона НФЛ – «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с .

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6-я неделя

14 октября

Всего ярдов набрано: 214 — 392. Пас: 86 — 154, вынос: 128 — 238.

Пас: Карсон Вентц ( ) — 12/22, 99 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;

Джастин Филдс ( ) — 14/27, 190 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват.

16 октября

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 23.05

– – 23.05

17 октября

– – 3.20

18 октября

– – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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