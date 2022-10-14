НФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй» и другие матчи

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С 14 по 18 октября проходят матчи шестой недели нового сезона НФЛ – «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй».

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6-я неделя

14 октября

ВашингтонЧикаго – 12:7 (0:0, 3:0, 0:7, 9:0)

 

Всего ярдов набрано: 214 — 392. Пас: 86 — 154, вынос: 128 — 238.

Пас: Карсон Вентц (Вашингтон) — 12/22, 99 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;

Джастин Филдс (Чикаго) — 14/27, 190 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват.

16 октября

Сан-ФранцискоАтланта – 20.00

 

Нью-ИнглендКливленд – 20.00

 

Нью-Йорк ДжетсГрин-Бэй – 20.00

 

ДжэксонвиллИндианаполис – 20.00

 

МиннесотаМайами – 20.00

 

ЦинциннатиНью-Орлеан – 20.00

 

БалтиморНью-Йорк Джайентс – 20.00

 

Тампа-БэйПиттсбург – 20.00

 

КаролинаЛос-Анджелес Рэмс – 23.05

 

АризонаСиэтл – 23.05

 

БаффалоКанзас-Сити – 23.25

 

17 октября

ДалласФиладельфия – 3.20

 

18 октября

ДенверЛос-Анджелес Чарджерс – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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