НФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй» и другие матчи
С 14 по 18 октября проходят матчи шестой недели нового сезона НФЛ – «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй».
Регулярный чемпионат
6-я неделя
14 октября
Вашингтон – Чикаго – 12:7 (0:0, 3:0, 0:7, 9:0)
Всего ярдов набрано: 214 — 392. Пас: 86 — 154, вынос: 128 — 238.
Пас: Карсон Вентц (Вашингтон) — 12/22, 99 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;
Джастин Филдс (Чикаго) — 14/27, 190 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват.
16 октября
Сан-Франциско – Атланта – 20.00
Нью-Ингленд – Кливленд – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Грин-Бэй – 20.00
Джэксонвилл – Индианаполис – 20.00
Миннесота – Майами – 20.00
Цинциннати – Нью-Орлеан – 20.00
Балтимор – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Тампа-Бэй – Питтсбург – 20.00
Каролина – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Аризона – Сиэтл – 23.05
Баффало – Канзас-Сити – 23.25
17 октября
Даллас – Филадельфия – 3.20
18 октября
Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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