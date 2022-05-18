В Анапе открыли триатлонный сезон-2022

14 мая в Анапе впервые прошли международные соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2022. Атлеты из 138 городов и 54 регионов России приняли участие в различных спортивных дисциплинах.

13 мая накануне триатлона прошел женский забег IRONLADY на 5 км. Все участницы получили медали с оригинальным дизайном и розы на финише. В этот же день на старт вышли и юные спортсмены в возрасте от 0 до 12 лет – они попробовали свои силы на дистанциях 500 м и 1000 м на забеге STARKIDS.

14 мая прошли основные соревнования по триатлону на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), а также впервые в России прошла командная гонка SUPERSPRINT RELAY. Это старт в котором каждому из членов команды предстояло пройти все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (8 км), забег (1,5 км). Победителем этого олимпийского формата гонки стала команда Ивана Васильева и Андрея Козлова.

Среди атлетов эстафетных команд, приняли участие советник главы города Анапы Арам Кухтиев, а также заместитель генерального директора IRONSTAR Владимир Шейкин и руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти IRONSTAR Сергей Макеенков. Команда заняла третье место.