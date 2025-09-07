«Я как будто две недели был абхазом». Moneyken о победе над «Апсны»

Instasamka и Moneyken в восторге от команды «Апсны».

Владельцы Chertanovo высказались в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари после победы их команды над «Апсны » (7:3 по сумме двух матчей).

Instasamka: «Было очень опасно».

Moneyken: «Было рядом. Я как будто две недели был абхазом. В голове только Chertanovo – «Апсны». Спасибо большое команде «Апсны»! Для меня эта команда стала украшением первого этапа. Спасибо и их фанатам! Были прекрасные перформансы в столице, и в нашей столице. Обязательно еще встретимся, и не раз. И в Москве, и в Абхазии будем встречаться».

Instasamka: «Спасибо за игру! Я, честно, переживала сегодня. Мы выдохнули, только когда забили красным».

Moneyken: «Если нам предложат сыграть вне МФЛ, мы с привеликим удовольствием согласимся. Даша должна приехать в Абхазию».

Instasamka : «Тем более, что у меня не получилось туда приехать, а я очень хочу».

Moneyken: «Сегодня выдохнул, когда Егор [Рудковский] забил бонусным. Еще так красиво, уверенно, я так: «Мой пацан! My man!» У нас много молодых игроков, я их называю молодые псы. Они вырывают каждый метр. Фамилии пока называть не могу, но визуально точно назову».

В следующем раунде Chertanovo сыграет с победителем пары SD Family – «Альтерон».