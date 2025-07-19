Защитник «Банки» Польщиков завершил карьеру в 23 года

Никита Польщиков завершил карьеру футболиста в возрасте 23 лет.

ФК «Банка » объявил о расставании с двумя футболистами. Хавбек Павел Кудряшов перешел в СКА, а защитник Никита Польщиков завершил карьеру в 23 года.

Польщик попал в медиафутбол, приняв участие в драфте WINLINE Медиалиги перед третьим сезоном. Он выступал за «Матч ТВ», «Народную Команду» и «Банку».