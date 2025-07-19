Защитник «Банки» Польщиков завершил карьеру в 23 года
Никита Польщиков завершил карьеру футболиста в возрасте 23 лет.
ФК «Банка» объявил о расставании с двумя футболистами. Хавбек Павел Кудряшов перешел в СКА, а защитник Никита Польщиков завершил карьеру в 23 года.
Польщик попал в медиафутбол, приняв участие в драфте WINLINE Медиалиги перед третьим сезоном. Он выступал за «Матч ТВ», «Народную Команду» и «Банку».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Банки»
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