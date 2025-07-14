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«СиндЕкат» ведет переговоры с 2Drots по Газдану. Клубы не могут сойтись по сумме трансфера.

Вячеслав Подберезкин рассказал о переговорах с 2Drots по Артуру Газданову.

Личный контракт с вингером 2Drots согласован. На данный момент клубы не могут сойтись по сумме трансфера.

Сперва переговоры вел спортивный директор 2D Ильдар Зарипов, который был согласен на 400 тыс. рублей. Однако затем в переговоры вступили президенты 2Drots Женя и Некит. Они запросили 1 млн, а потом уступили до 700 тыс.

Подберезкин рассказал, что «СиндЕкат» готов заплатить только 400 тыс.

Газдан перешел в 2Drots в ноябре 2023-го. До этого он выступал за «Родину Медиа».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: шоу AGM
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