«Вы привили нам чемпионский дух, менталитет победителя». Игроки 2Drots попрощались с Кузнецовым

Футболисты 2D обратились к Дмитрию Кузнецову после его отставки с поста тренера.

Фрол:

«Если нужно описать Викторовича одним словом – легенда. Мы всегда в команде сравнивали себя с «Реалом», и этот сезон получился такой же, как и у «сливочных». Там тоже убрали Анчелотти, несмотря на все его заслуги, но, к сожалению, работа тренера не постоянная. Уверен, Викторович найдет себе команду, даст им новый импульс и новый подход».

Стиль:

«Ушла эпоха! Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Человек, который во многом сделал меня тем, кто я есть сейчас. Легенда. Успехов и всего самого лучшего вам. Эта глава закрыта, к сожалению».

Слон:

«Спасибо за работу и вообще за все, Дмитрий Викторович. Для меня Last Dance нашей команды начался еще зимой. Сейчас он просто продолжается. К сожалению, тот чемпионский состав потихоньку уходит. И скоро уйдет совсем».

Сэмио:

«Честно, до сих пор не верится… Мы прошли огромный яркий путь вместе, было множество побед и поражений, все взлеты и падения встречали вместе. Спасибо за все, вы – легенда».

Лога:

«Эпоха, как ни крути. Дмитрий Викторович, Альберт Николаевич, Максим Евгеньевич, Валерий Валентинович – спасибо за работу и вклад в команду!»

Газдан:

«Спасибо вам за те эмоции, которые вместе испытывали, за те дни, что проживали эту футбольную жизнь. Это футбол и тут всегда результат лежит на тренерах. Что будет дальше, покажет время».

Пантера:

«Вроде и понимали, к чему все идет, но даже не верится, что это произошло! Такое ощущение, будто Викторович и Николаевич в команде вечность, и никто из нас не задумывался, что их время в команде может пройти».

Дмитрий Сычев:

«Очень жаль, что так вышло. Это было непростое решение, а нам теперь останется это переваривать и принять! Время перемен».

Эд:

«Спасибо, Викторыч, за все! Пост может быть бесконечным. Кратко я не смогу. Вы привили нам чемпионский дух, менталитет победителя. Не прощаемся, уверен, что еще поработаем вместе!»

Кузнецов возглавлял 2Drots с 2021 года, он стал самым титулованным тренером медиафутбола. С ним 2D выиграли пять трофеев: Медиалигу (дважды), Московский Кубок Селебрити, Суперкубок Медиалиги и медиалигу в Казахстане.

Кузнецов ушел из 2Drots. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го, выиграл две Медиалиги и МКС