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«Вы привили нам чемпионский дух, менталитет победителя». Игроки 2Drots попрощались с Кузнецовым

Футболисты 2D обратились к Дмитрию Кузнецову после его отставки с поста тренера.

Фрол:

«Если нужно описать Викторовича одним словом – легенда. Мы всегда в команде сравнивали себя с «Реалом», и этот сезон получился такой же, как и у «сливочных». Там тоже убрали Анчелотти, несмотря на все его заслуги, но, к сожалению, работа тренера не постоянная. Уверен, Викторович найдет себе команду, даст им новый импульс и новый подход».

Стиль:

«Ушла эпоха! Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Человек, который во многом сделал меня тем, кто я есть сейчас. Легенда. Успехов и всего самого лучшего вам. Эта глава закрыта, к сожалению».

Слон:

«Спасибо за работу и вообще за все, Дмитрий Викторович. Для меня Last Dance нашей команды начался еще зимой. Сейчас он просто продолжается. К сожалению, тот чемпионский состав потихоньку уходит. И скоро уйдет совсем».

Сэмио:

«Честно, до сих пор не верится… Мы прошли огромный яркий путь вместе, было множество побед и поражений, все взлеты и падения встречали вместе. Спасибо за все, вы – легенда».

Лога:

«Эпоха, как ни крути. Дмитрий Викторович, Альберт Николаевич, Максим Евгеньевич, Валерий Валентинович – спасибо за работу и вклад в команду!»

Газдан:

«Спасибо вам за те эмоции, которые вместе испытывали, за те дни, что проживали эту футбольную жизнь. Это футбол и тут всегда результат лежит на тренерах. Что будет дальше, покажет время».

Пантера:

«Вроде и понимали, к чему все идет, но даже не верится, что это произошло! Такое ощущение, будто Викторович и Николаевич в команде вечность, и никто из нас не задумывался, что их время в команде может пройти».

Дмитрий Сычев:

«Очень жаль, что так вышло. Это было непростое решение, а нам теперь останется это переваривать и принять! Время перемен».

Эд:

«Спасибо, Викторыч, за все! Пост может быть бесконечным. Кратко я не смогу. Вы привили нам чемпионский дух, менталитет победителя. Не прощаемся, уверен, что еще поработаем вместе!»

Кузнецов возглавлял 2Drots с 2021 года, он стал самым титулованным тренером медиафутбола. С ним 2D выиграли пять трофеев: Медиалигу (дважды), Московский Кубок Селебрити, Суперкубок Медиалиги и медиалигу в Казахстане.

Кузнецов ушел из 2Drots. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го, выиграл две Медиалиги и МКС

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Кузнецов
logoДмитрий Сычев
logoАртем Муамба Нтумба
logo«Газдан» Артур Газданов
logo«Фрол» Максим Фролов
logo«Лога» Вадим Логинов
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoАлекс Стиль
logoWinline Медиалига
logoЭдамс
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logo2Drots
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