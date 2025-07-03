Миллер – новый главный тренер ФК «Матч ТВ»

Виталий Миллер назначен новым главным тренером ФК «Матч ТВ».

ФК «Матч ТВ » объявил о назначении Виталия Миллера главным тренером.

Также в тренерский штаб вошел Роман Герасимов.

В Winline Медиалиге Виталий Миллер тренировка «Амкал», FC Bus, «Альфа-Банку».

Ранее специалист покинул СКА Басты, из которого ушел со скандалом.

Баста определял состав, намекают на влияние Глушакова – новые детали увольнения Миллера