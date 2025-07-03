Миллер – новый главный тренер ФК «Матч ТВ»
Виталий Миллер назначен новым главным тренером ФК «Матч ТВ».
ФК «Матч ТВ» объявил о назначении Виталия Миллера главным тренером.
Также в тренерский штаб вошел Роман Герасимов.
В Winline Медиалиге Виталий Миллер тренировка «Амкал», FC Bus, «Альфа-Банку».
Ранее специалист покинул СКА Басты, из которого ушел со скандалом.
Баста определял состав, намекают на влияние Глушакова – новые детали увольнения Миллера
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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