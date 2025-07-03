1

Миллер – новый главный тренер ФК «Матч ТВ»

Виталий Миллер назначен новым главным тренером ФК «Матч ТВ».

ФК «Матч ТВ» объявил о назначении Виталия Миллера главным тренером.

Также в тренерский штаб вошел Роман Герасимов.

В Winline Медиалиге Виталий Миллер тренировка «Амкал», FC Bus, «Альфа-Банку».

Ранее специалист покинул СКА Басты, из которого ушел со скандалом. 

Баста определял состав, намекают на влияние Глушакова – новые детали увольнения Миллера

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
logoВиталий Миллер
logoWinline Медиалига
logoФК Матч ТВ
logoСКА Ростов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карат: «СКА ждет большая перестройка. Будут собирать новую команду с Карякой»
30 мая, 13:43
Иван Некласико: «В СКА нет коллектива. Крава в раздевалке после матча с «Банкой» проходился по футболистам»
112 мая, 19:15
Каряка – главный тренер СКА Басты
109 мая, 13:09
Баста опроверг, что требовал от Миллера поставить конкретный состав СКА на матч: «Это было предложение, а не руководство к действию»
238 мая, 19:03
Миллер о Басте: «Звонил в два часа ночи из Нью-Йорка, спрашивал «Как пацаны?»
147 мая, 17:46
Главные новости
Герман о матче МФЛ с «Броуками»: «Финал с любым соперником принципиальный»
сегодня, 09:39
«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»
1вчера, 19:11
Василий Маврин: «Уже не за что до меня #########, что #########, что я зашел в раздевалку»
3вчера, 17:29
Тришин – лучший арбитр МФЛ-6. Судья занимает первую строчку в рейтинге по итогам сезона
вчера, 15:55
Кузнецов о работе курьером в Ozon: «Это было в пандемию ради шутки. В месяц зарабатывали 80-100 тысяч»
20вчера, 13:44
Райзен: «В Медиалиге нужно создавать ажиотаж, когда ты не можешь купить билет. Это создаст имидж для турнира»
вчера, 12:15
Шама войдет в тренерский штаб 2Drots. Он должен был возглавить «Матч ТВ», но отказался в день объявления о его назначении
вчера, 10:29
Более 15 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice
12вчера, 09:22
Стиль ушел из 2Drots. Жека написал, что это был один из его любимейших игроков
1 июля, 18:38
Бирюк покинул 2Drots: «Свой потенциал, считаю, не раскрыл»
1 июля, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
сегодня, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13