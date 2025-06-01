2Drots вышли в плей-офф МФЛ-6, обыграв DMedia – 2:0. Впереди – Lotus или «Банка»

2Drots обыграли DMedia в 7-м туре Winline Медиалиги – 2:0.

Благодаря этой победе команда тренера Дмитрия Кузнецова гарантировала себе минимум третье место в группе и выход в 1/8 финала.

«Самураи» набрали 9 очков и занимают третье место в таблице, столько же очков у «Тандема», который идет вторым благодаря победе в очной встрече.

В понедельник 2D могут подняться на вторую строчку, если получат очко в таблице за победу в суперчеллендже.

С третьего места «дроты» выйдут в плей-офф на Lotus, со второго – на «Банку».

1 июня, воскресенье

Winline Медиалиги, 7-й тур

DMedia – 2Drots – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Курзенев (25, с пенальти), 0:2 – Пога (30).

DMedia : Генералов, Алисейко, Ясюкевич, Лукашевич, Драгун, Концедайлов, Бага, Хачатурян, Ольховский, Гафар, Арол.

2Drots : Сычев, Евтушенко, Саля, Лога, Манна, Фрол, Пога, Газдан, Щербаков, Юсупов, Курзенев.

Матч прошел в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.