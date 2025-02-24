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Кашай о возвращении в «Титан»: «Прошлый уход был связан с тренерским штабом. Но здесь мой дом»

Кашай подробнее рассказал о переходе в «Титан».

– Ты снова в «Титане». Как случился этот переход? 

– Случилось это еще чуть-чуть летом. Мы со спортивным директором Арчи перекидывались фразами. Я написал им, и меня пригласили на тренировки. И все сложилось так, что я снова в команде. 

– Еще недавно ты покинул «Титан»? Что сейчас изменилось? 

– Прошел год, поменялись люди, работающие в тренерском штабе. Здесь для меня дом, можно сказать. Хорошие отношения с руководством. Так что мне все нравится. 

– Ты сейчас всем доволен?

– Сейчас да. Все устраивает. 

– Твой уход был связан именно с тренерским штабом? 

– Можно сказать, что да. Появился хороший вариант, где я получал игровую практику, но не так долго находился в этой команде. Так что все было связано с тренерским штабом, – рассказал полузащитник «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Недавно «Титан» объявил о возвращении Никиты Кашаева.

В МФЛ-5 полузащитник выступал за СКА, а в Winline Кубке Лиги за ФК «Банка».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo«Кашай» Никита Кашаев
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
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