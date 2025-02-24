Кашай о возвращении в «Титан»: «Прошлый уход был связан с тренерским штабом. Но здесь мой дом»
– Ты снова в «Титане». Как случился этот переход?
– Случилось это еще чуть-чуть летом. Мы со спортивным директором Арчи перекидывались фразами. Я написал им, и меня пригласили на тренировки. И все сложилось так, что я снова в команде.
– Еще недавно ты покинул «Титан»? Что сейчас изменилось?
– Прошел год, поменялись люди, работающие в тренерском штабе. Здесь для меня дом, можно сказать. Хорошие отношения с руководством. Так что мне все нравится.
– Ты сейчас всем доволен?
– Сейчас да. Все устраивает.
– Твой уход был связан именно с тренерским штабом?
– Можно сказать, что да. Появился хороший вариант, где я получал игровую практику, но не так долго находился в этой команде. Так что все было связано с тренерским штабом, – рассказал полузащитник «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.
Недавно «Титан» объявил о возвращении Никиты Кашаева.
В МФЛ-5 полузащитник выступал за СКА, а в Winline Кубке Лиги за ФК «Банка».
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