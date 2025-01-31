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«Пересчитать расстояние до стенки по понятиям судьи – западло». Арбитр Алиби о пропущенной семерке в стенке

Алиби Мергазы объяснил, почему пропустил цифру семь, считая расстояние до стенки.

Эпизод произошел в полуфинале казахстанской медиалиги-2024.

«В полуфинале «Амкал» – 2Drots родился мем «6,8,9». Прокоп и Имай требовали пересчитать расстояние до стенки, а это по понятиям судьи – западло. Нельзя идти на поводу у футболистов. Но они давили: «Давай, пересчитай». Главная задача в этот момент – не проиграть дуэль игроку. Но я считал шаги, дошел до шести – понял, что девять шагов не набирается, поэтому пропустил цифру.

Я и раньше попадал в такие ситуации и спокойно пропускал цифру. Но в этот раз на мне был микрофон, поэтому разлетелось. Это был юмор. Я никого не унизил, не задел этой шуткой.

К тому же, там правда было девять метров. Просто я отвлекся на разговор с [капитаном «Амкала»] Имаем: сделал шаг, а посчитать забыл, начал со второго. Я много раз пересмотрел, действительно шаг оставил, поэтому не хватило.

Наш менталитет не воспринял «6,8,9». «О, считать не умеет», «Что у него с математикой?» В России это поняли лучше. Думаю, основные просмотры идут из России. У нас таких просмотров быть не может – в Казахстане население 20 миллионов», – рассказал судья в интервью Спортсу’‘.

«Отвожу детей в школу, мне говорят: «А вы правда считать не умеете?» Самый меметичный судья медиафутбола
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoСпортс
Медиалига Казахстан
logo2Drots
logo«Имай» Руслан Имаев
logoПрокоп
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