«Амкал» и «БроукБойз» встретятся в финале медиалиги Казахстана

«Амкал» вышел в финал медиалиги Казахстана.

В 1/2 финала команда Германа Эль Класико победила «Впорядке» в серии пенальти (1:1, 5:4).

Во втором полуфинале «БроукБойз» разгромили Unwanted Boys со счетом 8:1.

Финал турнира в Казахстане между «Амкалом» и «БроукБойз» пройдет 31 января на «Астана Арене», начало – в 16:00 по московскому времени.

Перед этим «Впорядке» и Unwanted Boys сыграют матч за 3-е место. Начало в 13:00.