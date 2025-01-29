«Амкал» и «БроукБойз» встретятся в финале медиалиги Казахстана
«Амкал» вышел в финал медиалиги Казахстана.
В 1/2 финала команда Германа Эль Класико победила «Впорядке» в серии пенальти (1:1, 5:4).
Во втором полуфинале «БроукБойз» разгромили Unwanted Boys со счетом 8:1.
Финал турнира в Казахстане между «Амкалом» и «БроукБойз» пройдет 31 января на «Астана Арене», начало – в 16:00 по московскому времени.
Перед этим «Впорядке» и Unwanted Boys сыграют матч за 3-е место. Начало в 13:00.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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