Драгун – новый главный тренер DMedia

Станислав Драгун стал главным тренером DMedia.

DMedia объявили о новом главном тренере. Им стал бывший капитан команды Станислав Драгун .

Его ассистентами станут Дмитрий Лебедев и Никита Букаткин, ранее занимавший должность главного тренера.