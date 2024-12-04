Владимир Щербак – новый главный тренер ФК «10»

ФК «10» объявил о назначении Владимира Щербака главным тренером.

Владимир Анатольевич в профессиональном футболе работал в «Тосно», «Текстильщике», «Чертаново», «Ладе» и юношеской сборной России.

Недавно «Десятку» покинул Александр Нагорный. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги.