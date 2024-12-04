Владимир Щербак – новый главный тренер ФК «10»
ФК «10» объявил о назначении Владимира Щербака главным тренером.
Владимир Анатольевич в профессиональном футболе работал в «Тосно», «Текстильщике», «Чертаново», «Ладе» и юношеской сборной России.
Недавно «Десятку» покинул Александр Нагорный. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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