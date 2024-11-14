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Жекич, Гудай, Имай или кто-то другой? Выбирай лучших защитников года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший защитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все защитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Гудай и Сэмио (оба 2Drots), Жекич и Илья Давыдов (оба «БроукБойз»), Имай («Амкал»), Заурбек Кокаев (Fight Nights), Сергей Харламов («Титан»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Вратарь года в медиафутболе

logo2Drots
logoАмкал
logo«Жекич» Евгений Плешко
logo«Сэмио» Владислав Семенов
«Заур» Заурбек Кокаев
logoБроукБойз
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoFight Nights
logo«Имай» Руслан Имаев
logoСергей Харламов
Winline Media Football Awards
logoИлья Давыдов
logoWinline Медиалига
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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Весь медиафутбол в одном месте!
2 комментария
Ну как будто бы Гудай без вопросов, два финала и минимум голов оборона пропустила
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Ответ Никого_нет
Ну как будто бы Гудай без вопросов, два финала и минимум голов оборона пропустила
Сэм так же хорошо играл, ещё и важные голы забивал, и в МФЛ 5, и в кубке МФЛ !
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