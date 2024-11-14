Жекич, Гудай, Имай или кто-то другой? Выбирай лучших защитников года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший защитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все защитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Гудай и Сэмио (оба 2Drots), Жекич и Илья Давыдов (оба «БроукБойз»), Имай («Амкал»), Заурбек Кокаев (Fight Nights), Сергей Харламов («Титан»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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