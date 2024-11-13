Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание гол года.

На приз претендуют: Алишер Рахимов в ворота «Родины Медиа» в МФЛ-5, Голят в ворота «Родины Медиа» в Кубке Лиги, Константин Морозов в ворота СКА в Кубке Лиги, Эрик Товмасян в ворота «Тандема» в МФЛ-5, Кутуз в ворота Lotus в МФЛ-5.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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