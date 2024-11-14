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Классика Кутуза, пятка Голята или пушка Морозова? Выбираем лучший гол года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – гол года в медиафутболе.

На приз претендуют: Алишер Рахимов («БроукБойз»), Голят и Константин Морозов (оба – Lit Energy), Эрик Товмасян («Амкал»), Кутуз (ФК «10»).

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

logoКонстантин Морозов
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Winline Media Football Awards
logoАлишер Рахимов
logo«Голят» Илья Голятов
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoФК 10
logoЭрик Товмасян
logoБроукБойз
logoLit Energy
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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Весь медиафутбол в одном месте!
4 комментария
Голят 100%
такое редко увидишь
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Видел гол Алишера вживую и все равно не верю, что он реальный.
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А Стёпа где? Ну так нельзя!
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