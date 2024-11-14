Классика Кутуза, пятка Голята или пушка Морозова? Выбираем лучший гол года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – гол года в медиафутболе.

На приз претендуют: Алишер Рахимов («БроукБойз»), Голят и Константин Морозов (оба – Lit Energy), Эрик Товмасян («Амкал»), Кутуз (ФК «10»).

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе