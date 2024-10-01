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«Народная» отвергла обвинения Осипова. Клуб выложил скриншоты с флеш-интеврью своих представителей

«Народная Команда» не согласна с обвинениями Николая Осипова.

В клубе заявили, что как в перерыве, так и после игры Winline Кубка Надежды против «Ромы» представители команды давали интервью корреспондентам Медиалиги.

Команда приложила скриншоты с доказательствами.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов включил «НК» в «список ссыкунов», так как команда во 2-м туре Кубка Надежды полным составом отказалась давать интервью.

Данный пункт является нарушением регламента лиги и предполагает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoНародная Команда
Кубок Надежды МФЛ
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