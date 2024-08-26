Голкипер ФК «10» Паук покинул команду

Владислав Федотов ушел из «Десятки».

«ФК «10» безмерно благодарен Владиславу. Он пришел к нам перед 3-м сезоном Winline и безупречно выполнял свою работу. К нему не было никаких претензий. Конкуренция в клубе растет.

Помимо той работы, которую предложили ему мы, у него уже существовала своя основная. Как нам объяснил Паук, совмещать деятельность в ФК «10» с основной работой у него не получится. Он нам предложил свои условия, на которые мы были согласны. Но и эти условия ему не подходили по каким-то своим соображениям.

Он амбициозный парень, который, полагая, что если мы разрешим ему быть не на всех тренировках, то нет смысла оставаться, потому что он заведомо проиграет конкуренцию Помазану и Моне.

Пришел, честно признался, что не видит свое будущее в нашей команде в таких условиях», – рассказал президент ФК «10» .

Голкипер был в команде с МФЛ-3.