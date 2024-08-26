Голкипер ФК «10» Паук покинул команду

Теги Евгений Помазан Алексей Монахов Winline Медиалига ФК 10 трансферы Азамат Мусагалиев Владислав Федотов Медиафутбол

Владислав Федотов ушел из «Десятки».

«ФК «10» безмерно благодарен Владиславу. Он пришел к нам перед 3-м сезоном Winline Медиалиги и безупречно выполнял свою работу. К нему не было никаких претензий. Конкуренция в клубе растет. 

Помимо той работы, которую предложили ему мы, у него уже существовала своя основная. Как нам объяснил Паук, совмещать деятельность в ФК «10» с основной работой у него не получится. Он нам предложил свои условия, на которые мы были согласны. Но и эти условия ему не подходили по каким-то своим соображениям. 

Он амбициозный парень, который, полагая, что если мы разрешим ему быть не на всех тренировках, то нет смысла оставаться, потому что он заведомо проиграет конкуренцию Помазану и Моне. 

Пришел, честно признался, что не видит свое будущее в нашей команде в таких условиях», – рассказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.

Голкипер был в команде с МФЛ-3.

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