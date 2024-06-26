Сибскана может покинуть «Амкал», если не будет получать игровое время: «Либо повешу бутсы на гвоздь, либо найдется какой-то шейх с пачкой денег»

Сибскана допускает, что может уйти из «Амкала» из-за отсутствия игрового времени.

– У тебя еще не угасло желание играть в футбол?

– Точно нет. Я очень поздно начал играть в футбол, лет в 15. У меня большое желание, я очень люблю футбол.

Очень хотелось бы закончить играя. Даже не как в фильмах. Чтобы ты понимал: сейчас сезончик, ты готовишься, куешься, тренируешься, режимишь и имеешь хотя бы пять минут в матчах. Хотя бы через матч.

Сейчас я этого не получил. Конечно, у меня личное разочарование, потому что хочется играть в футбол.

– Если ты и дальше не будешь получать игровое время, то есть вариант, что ты покинешь «Амкал», уйдя за этим временем в другой клуб?

– Да, тут все просто. Либо я совсем завершу с футболом и повешу бутсишки на гвоздь, либо найдется какой-то шейх с пачкой денег, который скажет: «Сибыч, добро пожаловать!» Может быть и такое, – заявил капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.