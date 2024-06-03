Сибскана: «Сейчас очень уныло даже в матчах «Амкала». Пускай хоть стычки будут. Катимся куда-то на дно»

Сибскана заявил, что на матчах Winline Медиалиги стало очень скучно.

– Была стычка Дэна Безопасность и Дмитрия Шишкова. Каждый сезон говорим, что этих стычек очень много вне поля. Как ты к этому относишься?

– Ну, сейчас на поле было. В целом сейчас происходит скукота. Пускай будет хоть такое. Если бы не инцидент с Катричем и удалением, вообще ничего медийного в матче «Амкал» – Fight Nights не было.

Очень уныло и скучно. Даже в матчах «Амкала», к сожалению. Катимся куда-то на дно.

###### (Надоел) этот унылый футбол. Он мне не нужен, здесь футбол – посредственного уровня. Нужно, чтоб был какой-нибудь треш, угар, чтобы что-то можно было обсуждать.

Так даже ролики записывать негде. Благо, что Баста обосрался, можно было бы что-нибудь выжать. А так – скукота, – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.