Дамир Трегулов присоединился к «Амкалу».

Клуб презентовал новичка видеороликом, в котором нападающий появляется из мусорного бака.

Весь сезон форвард снимает контент, привлекая внимание « ».

На матч против «Броуков» Дамир надел футболку «Амкала» под игровую форму, чтобы показать ее, празднуя гол. Однако забить ему не удалось.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико пообещал Дамиру контракт, если он забьет в ворота 2Drots. Но и в этом матче форвард не забил.

Позже Дамир создал петицию, чтобы его взяли в «Амкал». Клуб попросил набрать 25 тысяч реакций под постом в телеграм-канале и 10 тысяч подписчиков в телеграм-канале Дамира. Пользователи выполнили задания за несколько часов.

В этом сезоне Трегулов выступает за « ». В 6 матчах он забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

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