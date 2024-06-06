«Перед игрой съездим на недельный корпоратив и на парах попрем против самого титулованного клуба Беларуси». Драгун о матче медиафутбольного DMedia c БАТЭ

Станислав Драгун рассказал как FC DMedia будет готовиться к матчу с БАТЭ.

– В 1/16 Кубка Беларуси вы сыграете с БАТЭ. Если вы их пройдете, вам вообще будет интересен медийный футбол или заявитесь в профессиональный?

– Нет, нас мало интересует профессиональный футбол. 100% – мы будем развиваться в пространстве Медиалиги. Мы даже к БАТЭ особо готовиться не будем, потому что медийный футбол должен быть в удовольствие, в кайф.

Поэтому у нас так же будет три тренировки в неделю. Я думаю, мы перед игрой съездим командой на какой-нибудь недельный корпоратив на Браславские озера и потом на парах попрем против самого титулованного клуба Беларуси, – заявил капитан DMedia.

– белорусский медиафутбольный клуб, выступающий в .

В этом сезоне клуб впервые выступает в Кубке Беларуси, где преодолел две стадии и дошел до команд Высшей лиги.