«Перед игрой съездим на недельный корпоратив и на парах попрем против самого титулованного клуба Беларуси». Драгун о матче медиафутбольного DMedia c БАТЭ

Теги Кубок Беларуси БАТЭ Станислав Драгун Winline Медиалига FC DMedia Медиафутбол

Станислав Драгун рассказал как FC DMedia будет готовиться к матчу с БАТЭ.

– В 1/16 Кубка Беларуси вы сыграете с БАТЭ. Если вы их пройдете, вам вообще будет интересен медийный футбол или заявитесь в профессиональный?

– Нет, нас мало интересует профессиональный футбол. 100% – мы будем развиваться в пространстве Медиалиги. Мы даже к БАТЭ особо готовиться не будем, потому что медийный футбол должен быть в удовольствие, в кайф.

Поэтому у нас так же будет три тренировки в неделю. Я думаю, мы перед игрой съездим командой на какой-нибудь недельный корпоратив на Браславские озера и потом на парах попрем против самого титулованного клуба Беларуси, – заявил капитан DMedia.

DMedia – белорусский медиафутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиги.

В этом сезоне клуб впервые выступает в Кубке Беларуси, где преодолел две стадии и дошел до команд Высшей лиги.

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