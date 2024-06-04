Тарасов о миллионе и «Москвиче» для Дзюбы: «Офигенные условия! Я не хайплюсь за его счет, мы прекрасно общаемся»
Дмитрий Тарасов высказался о предложении Артему Дзюбе перейти в «Родину Медиа».
– Вы приглашали Дзюбу в «Родину Медиа». Сам Артем что-то на это ответил?
– Нет. Мне позвонили и спросили по поводу его ухода из «Локомотива». Я дал комментарий и сказал, что могу только сделать предложение о переходе в «РМ».
– То есть от него никакого ответа не было?
– Нет. Переживали его представители, что мы хайпимся на этой истории. Это чуть смешно слышать. В чем хайп?
Я сделал предложение, нормальная история. Я не хайплюсь за его счет, мы с ним прекрасно общаемся. Меня спросили, я сказал свое мнение.
– Вы предложили ему зарплату в миллион рублей и автомобиль «Москвич».
– Офигенные условия!
– Это средняя зарплата в «РМ»?
– Это была бы самая высокая зарплата в истории «Родины Медиа».
– Во сколько? В 2-3 раза?
– В 10 раз! У нас таких вообще зарплат нет, – заявил президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.