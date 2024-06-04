Тарасов о миллионе и «Москвиче» для Дзюбы: «Офигенные условия! Я не хайплюсь за его счет, мы прекрасно общаемся»

Дмитрий Тарасов высказался о предложении Артему Дзюбе перейти в «Родину Медиа».

– Вы приглашали Дзюбу в «Родину Медиа». Сам Артем что-то на это ответил?

– Нет. Мне позвонили и спросили по поводу его ухода из «Локомотива». Я дал комментарий и сказал, что могу только сделать предложение о переходе в «РМ».

– То есть от него никакого ответа не было?

– Нет. Переживали его представители, что мы хайпимся на этой истории. Это чуть смешно слышать. В чем хайп?

Я сделал предложение, нормальная история. Я не хайплюсь за его счет, мы с ним прекрасно общаемся. Меня спросили, я сказал свое мнение.

– Вы предложили ему зарплату в миллион рублей и автомобиль «Москвич».

– Офигенные условия!

– Это средняя зарплата в «РМ»?

– Это была бы самая высокая зарплата в истории «Родины Медиа».

– Во сколько? В 2-3 раза?

– В 10 раз! У нас таких вообще зарплат нет, – заявил президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.