Тарасов о миллионе и «Москвиче» для Дзюбы: «Офигенные условия! Я не хайплюсь за его счет, мы прекрасно общаемся»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия деньги Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов высказался о предложении Артему Дзюбе перейти в «Родину Медиа».

– Вы приглашали Дзюбу в «Родину Медиа». Сам Артем что-то на это ответил?

– Нет. Мне позвонили и спросили по поводу его ухода из «Локомотива». Я дал комментарий и сказал, что могу только сделать предложение о переходе в «РМ».

– То есть от него никакого ответа не было?

– Нет. Переживали его представители, что мы хайпимся на этой истории. Это чуть смешно слышать. В чем хайп?

Я сделал предложение, нормальная история. Я не хайплюсь за его счет, мы с ним прекрасно общаемся. Меня спросили, я сказал свое мнение.

– Вы предложили ему зарплату в миллион рублей и автомобиль «Москвич».

– Офигенные условия!

– Это средняя зарплата в «РМ»?

– Это была бы самая высокая зарплата в истории «Родины Медиа».

– Во сколько? В 2-3 раза?

– В 10 раз! У нас таких вообще зарплат нет, – заявил президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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5 комментариев
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двойное оскорбление: миллион рублей Дзюба еще мог стерпеть, а вот китайский Москвич - уже нет.
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Могут и два ляма платить, если с видосами
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Москвич 412?
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Ответ Любезный Коссутий
двойное оскорбление: миллион рублей Дзюба еще мог стерпеть, а вот китайский Москвич - уже нет.
Педальный москвич был бы в самый раз
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Ответ Любезный Коссутий
двойное оскорбление: миллион рублей Дзюба еще мог стерпеть, а вот китайский Москвич - уже нет.
москвич мне можно отдать, развозить заказы в самый раз
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