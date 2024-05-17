«Получить – половина успеха, важнее это все удержать». Осипов о шоу «Большая Десятка», где разыграли медийный статус

Теги Winline Медиалига ФК 10 Николай Осипов Иван Гусев Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Николай Осипов не против, что на шоу «Большая Десятка» разыграли медийный статус.

– ФК «10» выпустил шоу «Большая Десятка 2», где выдал медийный статус. Азамат сказал, что вы разрешили такой розыгрыш статуса.

– Это правда. С прошлого года это существует во взаимоотношениях ФК «10» и Медиалиги. Такого рода и масштаба шоу – украшение контента, который делает любой представитель лиги.

Мне не жалко людям, которые прошли до конца и стали победителями, дать статус. Человек же все равно будет подтверждать. Получить – половина успеха, важнее это все удержать.

– Иван Гусев получил медийный статус в прошлом году, но не видно, что он его подтверждает.

– Это значит, что Ваню Гусева, наверное, мы позовем на контентный комитет. С другой стороны мы уже говорили, что не совсем правильно относиться к людям – кто хочет, может, может и не делает. Мы говорим о том, что если человек постоянно участвует в съемах команды, наверное, этого достаточно, чтобы этот статус подтверждать.

Если Ваня Гусев участвует во всех программах, которые делает «Десятка», для меня этого достаточно, чтобы относиться к нему как к медийному. Это касается и других команды лиги и других форматов, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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