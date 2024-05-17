«Получить – половина успеха, важнее это все удержать». Осипов о шоу «Большая Десятка», где разыграли медийный статус

Николай Осипов не против, что на шоу «Большая Десятка» разыграли медийный статус.

– ФК «10» выпустил шоу «Большая Десятка 2», где выдал медийный статус. Азамат сказал, что вы разрешили такой розыгрыш статуса.

– Это правда. С прошлого года это существует во взаимоотношениях ФК «10» и Медиалиги. Такого рода и масштаба шоу – украшение контента, который делает любой представитель лиги.

Мне не жалко людям, которые прошли до конца и стали победителями, дать статус. Человек же все равно будет подтверждать. Получить – половина успеха, важнее это все удержать.

– Иван Гусев получил медийный статус в прошлом году, но не видно, что он его подтверждает.

– Это значит, что Ваню Гусева, наверное, мы позовем на контентный комитет. С другой стороны мы уже говорили, что не совсем правильно относиться к людям – кто хочет, может, может и не делает. Мы говорим о том, что если человек постоянно участвует в съемах команды, наверное, этого достаточно, чтобы этот статус подтверждать.

Если Ваня Гусев участвует во всех программах, которые делает «Десятка», для меня этого достаточно, чтобы относиться к нему как к медийному. Это касается и других команды лиги и других форматов, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.