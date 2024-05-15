«Он забился под стол». Укол о конфликте с Чужим

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Укол рассказал свою версию конфликта с Чужим.

«Были сборы, меня не выпустили ни на минуту. Я кипел. У меня был конфликт с Мавриным, который Сослан Маратович [Гатагов] видел, но не реагировал.

Мы проигрываем последнюю игру, собираемся командой и мне накидывают, что Прокоп сказал, что я принимал участие в его кике. Я тогда написал пост о том, что Прокоп получил травму на дне рождения Чужого, а не упав с самоката. После я лег спать.

Утром ко мне заходят ребята и говорят, что Чужой назвал меня дурачком, разогнали меня. Я пошел с пацанами на море.

Вызываю лифт и [оттуда выходит] Чужой. Я его подтягиваю, спрашиваю, зачем он так пишет. Тот – на хер, за хер, отойди от меня. Успокаиваюсь, вызываю лифт. Чужой отходит и начинает оскорблять. Он умеет провоцировать.

Я пошел его бить, он забился под стол. Я посмотрел на это дело, развернулся и ушел. Через 3 минуты он в телеге, что я побил его. Ни одного удара по голове не было, в туловище я пробил ему два раза. Человек не стал со мной драться, я тоже не стал. Шурыга пытался меня остановить, но я его убрал.

Через 10 минут звонит Маратыч, через 5 минут я в номере, еще через 3 минуты – отчислен из команды», – рассказал защитник GOATS.

После ухода из «Амкала» Укол стал игроком GOATS. В новом клубе он капитан команды.

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