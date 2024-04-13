«Если по итогу слияния «Денег» и Rocket Team клуб будет называться «Деньги Рокетов» – это будет разрыв». Осипов о возможном слиянии команд

Николай Осипов высказался о возможном слиянии двух клубов.

– Есть Rocket Team, которые явно недовольны непопаданием в лигу. Возможно ли, что команда появится в сезоне?



– Нет. Но возможно слияние. Есть команды, которым может быть интересна коллаборация с Rocket Team в силу их медийных и финансовых возможностей. Ведутся переговоры с несколькими клубами лиги на тему слияния.

Знаю, что с «Деньгами» идет разговор. С FC Bus было что-то на подобии переговоров. Ребята пробуют сделать так, чтобы команда была рядом с сезоном.

Кроме прикольных названий, конкретики не знаю. Но если, по итогу слияния «Денег» и Rocket Team их клуб будет называться «Деньги Рокетов» – это будет разрыв.

– Что они могут дать лиге? Почему это должно быть интересно тебе?

– У меня есть команда, которую я хочу видеть в сезоне – «Деньги». Если они видят для себя интерес слияния с Rocket Team, то почему бы и нет?

Они могут дать «Деньгам» или Акопа с Кудряшовым. Может быть, они привезут 50 Cent в Москву. Мне кажется, это возможно, – рассказал президент .