Ислам Халилов и Артем Донсков поочередно выберут себе команды перед стартом благотворительного матча Медиалиги в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе»

Николай Осипов рассказал, кто сыграет в благотворительном матче Winline МФЛ.

«Благотворительный матч проведем в формате нашего любимого дворового футбола. Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогали людям спасаться из «Крокуса», станут капитанами двух команда. Они поочередно будут набирать себе составы из тех звезд комьюнити, которые приедет 13 апреля на стадион в Одинцово.

Кто будет участвовать в матче? Те, кто присутствует на нашей афише: Володя Гарцунов, Ромарой, Алан Гатагов, Герман, Егоров, Радимов, Текила, Станос, Некит, Райзен, Мбэйп. Думаю, еще многие звезды комьюнити приедут на стадион и поучаствуют.

Билеты на игру уже доступны, все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим в этом ужасном теракте», – заявил президент Winline Медиалиги.

Товарищеская игра пройдет в Одинцово 13 апреля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Все собранные средства пойдут в фонд помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холл».