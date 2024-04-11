Медиалига хочет провести ретроматч к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил Осипов
Николай Осипов сообщил, что хочет провести ретроматч МФЛ в Санкт-Петербурге.
– Состоится ли ретроматч, связанный с 9 мая?
– Мы бы хотели сделать не на 9 мая ретроматч. Так как в этом году 80-летие снятия блокады Ленинграда, мы бы хотели сделать ретроматч, связанный с этим событием.
Это большой подвиг народа в истории нашей страны. Конечно, что-то в Питере было бы абсолютно логично сделать.
Сейчас календарь составлен, у нас есть примерное понимание по датам, когда мы это можем сделать и с участием каких команд, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.