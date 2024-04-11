Медиалига хочет провести ретроматч к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил Осипов

Теги ретро Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что хочет провести ретроматч МФЛ в Санкт-Петербурге.

– Состоится ли ретроматч, связанный с 9 мая?

– Мы бы хотели сделать не на 9 мая ретроматч. Так как в этом году 80-летие снятия блокады Ленинграда, мы бы хотели сделать ретроматч, связанный с этим событием.

Это большой подвиг народа в истории нашей страны. Конечно, что-то в Питере было бы абсолютно логично сделать.

Сейчас календарь составлен, у нас есть примерное понимание по датам, когда мы это можем сделать и с участием каких команд, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.

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3 комментария
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Ответ Tollie
логично пригласить на этот матч клуб из 4 немецкой лиги, чтобы разнести его с 2-значным счётом и отпраздновать великую победу наших дедов!
В четвёртой лиге приличные клубы играют, вот лиги из 9-10 можно с уверенностью
+5
-1
+4
логично пригласить на этот матч клуб из 4 немецкой лиги, чтобы разнести его с 2-значным счётом и отпраздновать великую победу наших дедов!
+3
-1
+2
дело хорошее,я одобряю
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