Медиалига хочет провести ретроматч к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил Осипов

Николай Осипов сообщил, что хочет провести ретроматч МФЛ в Санкт-Петербурге.

– Состоится ли ретроматч, связанный с 9 мая?

– Мы бы хотели сделать не на 9 мая ретроматч. Так как в этом году 80-летие снятия блокады Ленинграда, мы бы хотели сделать ретроматч, связанный с этим событием.

Это большой подвиг народа в истории нашей страны. Конечно, что-то в Питере было бы абсолютно логично сделать.

Сейчас календарь составлен, у нас есть примерное понимание по датам, когда мы это можем сделать и с участием каких команд, – заявил президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.