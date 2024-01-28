Лога об «Амкале»: «Мы не накидываем до игры, потому что уважаем соперника. Мы как Хабиб – с достоинством послушаем и сделаем свое дело»

Лога ответил на претензии к 2Drots из-за отсутствия вкидов до игры с «Амкалом».

«Предъявы и возмущения по поводу того, что мы не накидываем до игры – это че вообще такое? Маврин и ко обосновывают это страхом. А?

Мы не накидываем, потому что уважаем соперника на поле и в первую очередь уважаем футбол. Зачем распылять энергию и ментальную собранность перед важным матчем, победа в котором просто необходима и болельщикам, и нам?

Василий же получает удовольствие от процесса. Что ж, дело ваше! Меня вдохновляют победы. Мы как Хабиб – с достоинством послушаем и выйдем делать свое дело.

Кстати, как бы то ни было, я отмечу, что лично у меня к в этой игре нет никаких вопросов и, более того, своего рода респект.

Когда я сломал руку, Вася всячески выражал сочувствие и понимание. Разговаривал, интересовался в течение тайма. К тому же во втором тайме я неправильно бросил аут на своей половине поля из-за руки, мяч перешел к « », а Вася не задумываясь вернул его. Это круто», – написал защитник 2Drots.

сломал руку в матче 1XBET MFL против «Амкала». У него диагностирован перелом четвертой и пятой пястной кости.

«Дроты» одержали победу над «Амкалом» (1:0) и в финале 1XBET MFL встретятся с .