Кузнецов: «В этом году я разговаривал с «Десяткой». В том году было предложение от двух команд»

Тренер 2Drots Кузнецов рассказал о предложениях от команд Winline Медиалиги.

– Вам предлагали перейти в другую команду ?

– Да. И не раз. В этом году я разговаривал с « ». В том году было предложение от двух команд. Я обо всех предложениях общался со своими руководителями. Для меня неприемлемо делать что-то за спиной. То же самое касается и моих футболистов. Лучше все обсудить напрямую, – рассказал главный тренер 2Drots.

Недавно «Енисей» приглашал Кузнецова на пост главного тренера. Однако Кузнецов принял решение остаться в 2Drots из-за болезни отца.