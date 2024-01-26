Мостовой о своей карточке в FIFA: «EA Sports на меня вышли, я отдал им свой образ, были фотосессии. Это большие деньги»

Теги Александр Мостовой компьютерные игры Electronic Arts деньги FIFA 23 Winline Медиалига Fight Nights Это футбол, брат! Медиафутбол

Александр Мостовой высказался о своей карточке в игре FIFA.

«Предложили деньги большие. Это было до пандемии, EA Sports на меня вышли и сказали: «Александр, мы хотим сделать вашу карточку». Я говорю: «Нет проблем».

Встретились в Москве, снимали клип. Договорились, я подписал контракт на 4 года. Я им отдал свой образ, были фотосессии. Потом было несколько презентаций.

А потом началась пандемия. Я должен был еще два раза лететь в Европу, но из-за пандемии никуда не летал. Делали дистанционно.

Вроде в этом году [контракт] заканчивается. Каждый сезон они выплачивали определенную сумму. Мы на связи, но я думаю, что сейчас в этой обстановке тяжело...

Будет [карточка] – слава Богу. Не будет – ну, что поделать», – сказал главный тренер Fight Nights.

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17 комментариев
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Карточка Мостового в ФИФА:
скорость 80
чеканка 100
слепые зоны 20
бумажки 0
+56
-2
+54
То есть когда дело пахнет легкими, ненапряжными деньгами, царь все-таки берет трубку?
+51
-4
+47
Ответ Ебздрогыч
То есть когда дело пахнет легкими, ненапряжными деньгами, царь все-таки берет трубку?
И царь, и холоп, и дворянин возьмет трубку в такой ситуации)
+7
-1
+6
Ответ Leon Petov
Карточка Мостового в ФИФА: скорость 80 чеканка 100 слепые зоны 20 бумажки 0
чеканка 1000
+5
0
+5
На тренерскую карточку?
+4
-1
+3
Ответ Артём Погребной
Саш, все равно твоя картонка не играбельная. Сливается всеми игроками при первой же возможности
Описал 99% карт в игре
+3
0
+3
На карточку в игру целая фотосессия и контракт на 4 аж года ,и зачем ему тренерская карьера 🤔если образом хорошо торгует
+3
-1
+2
Это большие деньги — речь о двузначных числах.
+2
0
+2
На пузырь хватило?
+3
-2
+1
Разбил копилку, пошёл учиться. 😊
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Карточка Мостового в ФИФА: скорость 80 чеканка 100 слепые зоны 20 бумажки 0
А пауэр пойнт сколько?
+1
0
+1
Не тяп ляп, заявил Царь.
0
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Поддерживает экономику недружественной страны
0
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Ответ Михаил Опякин
На тренерскую карточку?
ага, удостоверение тренера
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