Мостовой о своей карточке в FIFA: «EA Sports на меня вышли, я отдал им свой образ, были фотосессии. Это большие деньги»

Александр Мостовой высказался о своей карточке в игре FIFA.

«Предложили деньги большие. Это было до пандемии, EA Sports на меня вышли и сказали: «Александр, мы хотим сделать вашу карточку». Я говорю: «Нет проблем».

Встретились в Москве, снимали клип. Договорились, я подписал контракт на 4 года. Я им отдал свой образ, были фотосессии. Потом было несколько презентаций.

А потом началась пандемия. Я должен был еще два раза лететь в Европу, но из-за пандемии никуда не летал. Делали дистанционно.

Вроде в этом году [контракт] заканчивается. Каждый сезон они выплачивали определенную сумму. Мы на связи, но я думаю, что сейчас в этой обстановке тяжело...

Будет [карточка] – слава Богу. Не будет – ну, что поделать», – сказал главный тренер Fight Nights.