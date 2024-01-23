Егоров – Герману: «Жаловаться на то, что тебя обсуждают на новостном канале – просто глупо»

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Дмитрий Егоров ответил Герману Эль Класико на слова о хейтерах «Амкала».

Ранее президент «Амкала» заявил: «Заходишь на канал к любимому Димке Егорову и понимаешь, что если убрать у него все, что связано с «Амкалом» и 2Drots, там будет очень больно жить».

«Опять Герман жалуется, что его «Амкал» упоминается в «Медиасандалях». Что за пораженческое мышление?

Нужно ли объяснять, что «Медиасандали» – новости обо всех клубах и обо всем медиафутболе, включая, конечно же, «Амкал».

Сейчас «Амкал» играет в Казахстане – это, конечно, инфоповод. Не успел выпустить ролик и получил большое количество сообщений: «Ты специально не делаешь про победу Амкала?» Значит, люди ждут, хотят слышать и видеть.

Более того, позиция по «Амкалу» в моих роликах очень сдержанная и мягкая, без огульной критики и оскорблений, чем не брезгуют участники обсуждаемого проекта. Где-то можно было бы и жестче, учитывая результаты так называемого гранда.

Но жаловаться на то, что тебя обсуждают на новостном канале – просто глупо», – написал президент «БроукБойз».

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