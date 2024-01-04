«Новый ЧБД – нудятина, просто три часа #####. Бустер обосрался, старуху из «Дома-2» пожалели из-за болезни мозга». Сибскана о шоу

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Сибскана раскритиковал новогодний выпуск ЧБД.

«Новый «Что было дальше?» – нудятина, совсем «исписались» комики, одно по одному гоняют.

Бустер обосрался и был сам не свой, старуху из «Дома-2» сильно пожалели из-за болезни мозга, а Орлов потерялся на общем фоне (хотя начал весьма бодро).

Для таких личностей и бюджетов это провал, просто три часа #####», – написал капитан «Амкала».

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1 комментарий
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Геннадий Сергеевич на ЧБД сходил?
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