«Амкал» объявил о прекращении сотрудничества с тренеским штабом

Виталий Миллер, Дмитрий Буробин и Маргарита Свиридова покинули «Амкал».

«Мы выражаем огромную благодарность Виталию Викторовичу Миллеру, Дмитрию Алексеевичу Буробину и Маргарите Сергеевне Свиридовой за проделанную совместную работу!

В наших сердцах останется много теплых воспоминаний, в том числе бронзовая медаль в третьем сезоне МФЛ», – сообщается в клубном телеграм-канале.

Буробин и Миллер были назначены в должность в конце декабря 2022 года. Свиридова присоединилась к команде в январе 2023.

В четвертом сезоне МФЛ «Амкал» проиграл в четвертьфинале Fight Nights (0:2) и покинул турнир.