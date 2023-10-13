«Амкал» объявил о прекращении сотрудничества с тренеским штабом

Теги Виталий Миллер Амкал Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Виталий Миллер, Дмитрий Буробин и Маргарита Свиридова покинули «Амкал».

«Мы выражаем огромную благодарность Виталию Викторовичу Миллеру, Дмитрию Алексеевичу Буробину и Маргарите Сергеевне Свиридовой за проделанную совместную работу!

В наших сердцах останется много теплых воспоминаний, в том числе бронзовая медаль в третьем сезоне МФЛ», – сообщается в клубном телеграм-канале.

Буробин и Миллер были назначены в должность в конце декабря 2022 года. Свиридова присоединилась к команде в январе 2023.

В четвертом сезоне МФЛ «Амкал» проиграл в четвертьфинале Fight Nights (0:2) и покинул турнир.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий