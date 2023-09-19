Вратарь «Амкала» Федос о Зидане, ударившем Матерацци: «Может быть, в глазах людей он – настоящий мужик, не стерпел. Зато Италия стала чемпионом мира»
Федос вспомнил, как Зинедин Зидан в финале ЧМ-06 ударил в грудь Марко Матерацци.
«В 2006-м Зинедин Зидан мог чуть-чуть сделать над собой усилие, сдержаться и стать чемпионом мира, возможно.
В итоге он не сдержался. Может быть, в глазах многих людей: зрителей, болельщиков, фанатов он – настоящий мужик, не стерпел.
Зато Италия стала чемпионом мира – получается, она сильнее. Как минимум, по-футбольному», – заявил голкипер «Амкала».
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