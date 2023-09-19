Вратарь «Амкала» Федос о Зидане, ударившем Матерацци: «Может быть, в глазах людей он – настоящий мужик, не стерпел. Зато Италия стала чемпионом мира»

Теги Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Зинедин Зидан Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Медиафутбол

Федос вспомнил, как Зинедин Зидан в финале ЧМ-06 ударил в грудь Марко Матерацци.

«В 2006-м Зинедин Зидан мог чуть-чуть сделать над собой усилие, сдержаться и стать чемпионом мира, возможно. 

В итоге он не сдержался. Может быть, в глазах многих людей: зрителей, болельщиков, фанатов он – настоящий мужик, не стерпел.

Зато Италия стала чемпионом мира – получается, она сильнее. Как минимум, по-футбольному», – заявил голкипер «Амкала».

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29 комментариев

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Фахрат Гасанов
Кто такой амкал?
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no_one_perfect
Господи, да всем начхать на твое мнение
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arspurs9
Ответ no_one_perfect
Господи, да всем начхать на твое мнение
На твое тоже, что дальше?
+8
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alexis2020
Самый неоднозначный эпизод в истории футбола, возможно
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Все знают, что Зидан это алжирский гопник из Марсельской подворотни:) Это не первый и не второй случай, в 1998 спас Тюрам когда Зидан подставил сборную, в 2000м снова растворился на поле Когда Италия вела и только удачный удар Вильтора, гениальный проход маэстро Пиреса и великолепный гол Давида Трезеге спасли Зидана от поражения:) Его всегда тащили партнеры и даже уставшие, в 10м смогли довести серию до пенальти:) Карпин правильно все давно сказал:)) Я понимаб, что у людей ностальгия, они не понимаю в футболе, вспоминают что был там Зидан и думают, что это был какой-то невероятный игрок, но дядя Риго-то видел как его на колени ставил Рональдиньо, как его тащили партнеры и т д., просто посредственность:)) Отвратительный персонаж:))
Риго, сколько бы не принижал достоинства и успехи Зидана, от этого он менее великим игроком не станет? Или ты ставишь под сомнение мнения сотни экспертов, бывших игроков, которые высоко котируют Зидана и называют одним из лучших полузащитников в истории мирового футбола? Про Роналдиньо пример вообще топ- а кого Рональдиньо не обводил? А что скажешь о перфомансе Зидана в матче против Бразилии, где он также шикарно обыгрывал Рональдиньо и прочих легендарных игроков? Про партнеров тоже смешно, ведь футбол это командный вид спорта и без партнеров никто в мире футбола не сможет достичь успеха и величия.
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Roja
Ответ rigobersong
Что неоднозначного, трус ударил игрока соперника исподтишка, подставил сборную и заслуженно проиграл:) Обиделся что Матрица его просто уничтожал весь матч:)) Слабые всегда обижаются и так делают:))
а почему вы решили, что если бы был зидан, то выиграли бы французы?
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songbilong
Ответ rusgan
но его мнение всего лишь в комментах, а не в новостях. Что дальше?
и обсуждаешь его ты с левым челом, что дальше?
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ rigobersong
Зидан гопник из Марсельской подворотни, это факт. Таким был в жизни и на поле, как это может его принижать я не знаю, я просто говорю как оно есть:) А ты опять отбеляешь его, как и мадридских игроков которые на днях попались на одном маленьком инциденте:))
Риго тормози братишка, Зидан один из величайших игроков в истории.
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Kot_azur
Ответ rigobersong
Зидан гопник из Марсельской подворотни, это факт. Таким был в жизни и на поле, как это может его принижать я не знаю, я просто говорю как оно есть:) А ты опять отбеляешь его, как и мадридских игроков которые на днях попались на одном маленьком инциденте:))
Амиго, а ты когда-нибудь отдыхаешь? Как не зайдёшь на спортс.ру - ты здесь в любое время суток.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Зидан гопник из Марсельской подворотни, это факт. Таким был в жизни и на поле, как это может его принижать я не знаю, я просто говорю как оно есть:) А ты опять отбеляешь его, как и мадридских игроков которые на днях попались на одном маленьком инциденте:))
Риго, ты не устал вводить в заблуждение пользователей и выдавать желаемое за действительное? Кого я в том упомянутом тобой инциденте обелял? Мою позицию я тебе неоднократно высказал по тому моменту, что виновные обязаны понести наказание в соответствии с законом.
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Отличник Ослов
Мало Месси . Про него пишите . Ничего нет важнее Месси .
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Fonbaron
Италия стала чемпионом из-за удаления Зидана? Так можно ошибку в каждом эпизоде подвести под игрока
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songbilong
скажите ему, что сейчас 2023 год и он заканчивается
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