Вратарь «Амкала» Федос о Зидане, ударившем Матерацци: «Может быть, в глазах людей он – настоящий мужик, не стерпел. Зато Италия стала чемпионом мира»

Федос вспомнил, как Зинедин Зидан в финале ЧМ-06 ударил в грудь Марко Матерацци.

«В 2006-м мог чуть-чуть сделать над собой усилие, сдержаться и стать чемпионом мира, возможно.

В итоге он не сдержался. Может быть, в глазах многих людей: зрителей, болельщиков, фанатов он – настоящий мужик, не стерпел.

Зато Италия стала чемпионом мира – получается, она сильнее. Как минимум, по-футбольному», – заявил голкипер « ».