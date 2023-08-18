Форзарезор о мотивации выходить на поле: «Я не хочу играть роль маскота на бровке»

Форзарезор объяснил, сохраняется ли у него мотивация бороться за место в составе.

«Падает ли мотивация от того, что мало играю? Ну, я не хочу играть роль маскота на бровке. Мне хочется переживать негативные и позитивные эмоции вместе с пацанами.

Например, поражение «Амкала» от 2Drots в полуфинале МФЛ. Конечно, я был расстроен. Мы проиграли, а нам ходить и хавать все это.

Но ты не можешь такой же спектр эмоций через себя пропустить, какой через себя пропускают парни, которые отдали все силы на поле.

Фактически, чувствуешь себя косвенным участником. Но вы все равно в одной лодке.

Конечно, хочется во всем этом участвовать. Поэтому мотивация играть и остается», – сказал Форзяр.

Форзарезор сыграет за «Чисто Питер» в стыковых матчах за участие в МФЛ-4