«Я выбрал «Дружину», потому что люблю танцевать». Цай об аренде в из ФК «10»

– Ты в МФЛ-2 был одним из лидеров ФК «10», но мало играл в третьем сезоне. Почему?

– Это нужно спросить у тренера. Я ходил на все тренировки и был на всех играх. Шанс получил только раз с «Народной Командой».

Считаю, что сыграл свой отрезок хорошо, мы. кстати, выиграли тот матч 6:1. После этого по не известной мне причине я больше не выходил.

– Почему ушел из ФК «10»? Главная причина – нехватка игрового времени?

– Принял решение уйти потому что пока есть силы и желание. Я считаю, что нужно искать решение, и я его нашел.

– Это аренда или полноценный переход?

– Аренда.

– Почему выбрал именно «Дружину»? Были какие-то другие предложения?

– Были предложения от «Народной команды», но я выбрал «Дружину», потому что люблю танцевать. Хочу помочь ребятам выступить лучше, чем в прошлом сезоне, – рассказал новичок «Дружины» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.