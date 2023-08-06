Некит 2Drots об аудитории: «Недавно на границе человек в военной форме узнал: «О, 2Drots, смотрю ваши ролики»

Некит 2Drots рассказал о том, кто является аудиторией 2Drots.

– Сколько человек в вашей фан-базе?

– Тяжело сказать. На ютубе у нас три миллиона, но вряд ли все они – наша фан-база. Думаю, по всей России – 2-2,5 миллиона. Это люди, которые следят и переживают. В той же Казани у нас была сумасшедшая поддержка, на матч пришли 14-15 тысяч.

– Как бы ты их описал?

– Понятно, что есть детишки, которые любят смотреть ютуб и получать эмоции. Есть 30-летние ребята, которые следят за нами еще со времен пранков. Есть люди, которые влюбились в нашу команду после первого матча МКС или после первого финала Медиалиги. Людей становится все больше. Мне бабушка рассказала, что когда нас показали по «Матч ТВ», многие ее знакомые стали следить и переживать.

Да, большая часть – молодая аудитория, которая это все двигает. Она суперактивная: ходит на матчи, приезжает к отелям, чтобы сфоткаться, пишет комментарии. Но бывает, что в ресторане к нам подходит взрослый состоятельный мужик и говорит: «Блин, ребята, вы такие красавцы». Недавно на границе человек в военной форме узнал: «О, 2Drots, смотрю ваши ролики».

– За что они вас любят?

– За то, что они с нами проходят этот путь. Им прикольно болеть за своих любимцев из интернета, которые чего-то добиваются. Кто-то каждый день завтракает, обедает или ужинает под наши видео. И это входит в привычку, мы становимся родными людьми. Наверное, мы даем эмоцию, которая потом остается с ними, – сказал президент 2Drots.

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью