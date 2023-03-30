Босс «На Спорте» Лев Соленов: «МФЛ-2 высосал из меня кучу здоровья и денег. Столько денег я никогда не выкидывал»
Лев Соленов рассказал, с каким бюджетом «На Спорте» мог бы зайти в 3-й сезон МФЛ.
Полуфиналист двух первых сезонов Winline Медиалиги не сыграет в МФЛ-3.
– Чтобы хоть что-то представлять из себя и делать качественный контент, нужно пять миллионов рублей в месяц.
– Пять миллионов – это выживание?
– Нет. Это три с половиной миллиона.
– Три с половиной – это без зарплат?
– Нет, это с футболистами, с зарплатами, с минимальным продакшеном.
– В общем, в идеале нужно пять миллионов?
– Я уже не мыслю парадигмой, что мне нужно что-то сделать. Я уже успокоился. МФЛ-2 высосал из меня все соки, кучу здоровья и денег. Столько денег я никогда в жизни не выкидывал.
– Это были деньги спонсоров?
– Деньги спонсоров закончились в сентябре. Летом Тарасов и Текила объявили, что уходят. Без них спонсор не стал продолжать сотрудничество.
– А как вы доигрывали октябрь-ноябрь?
– Своими личными деньгами.
– Ты тратил свои личные деньги?
– Да. А чьи еще? – сказал президент «На Спорте».
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