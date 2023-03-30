Босс «На Спорте» Лев Соленов: «МФЛ-2 высосал из меня кучу здоровья и денег. Столько денег я никогда не выкидывал»

Теги Дмитрий Тарасов кризис деньги Winline Медиалига На Спорте «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Лев Соленов рассказал, с каким бюджетом «На Спорте» мог бы зайти в 3-й сезон МФЛ.

Полуфиналист двух первых сезонов Winline Медиалиги не сыграет в МФЛ-3.

– Чтобы хоть что-то представлять из себя и делать качественный контент, нужно пять миллионов рублей в месяц.

– Пять миллионов – это выживание?

– Нет. Это три с половиной миллиона.

– Три с половиной – это без зарплат?

– Нет, это с футболистами, с зарплатами, с минимальным продакшеном.

– В общем, в идеале нужно пять миллионов?

– Я уже не мыслю парадигмой, что мне нужно что-то сделать. Я уже успокоился. МФЛ-2 высосал из меня все соки, кучу здоровья и денег. Столько денег я никогда в жизни не выкидывал.

– Это были деньги спонсоров?

– Деньги спонсоров закончились в сентябре. Летом Тарасов и Текила объявили, что уходят. Без них спонсор не стал продолжать сотрудничество.

– А как вы доигрывали октябрь-ноябрь?

– Своими личными деньгами.

– Ты тратил свои личные деньги?

– Да. А чьи еще? – сказал президент «На Спорте».

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